「おめでとう」誕生日に届くお祝いLINE。でも私が向かう先は、母のいる施設。その理由は──？

筆者の話です。

誕生日になると、お祝いのLINEがいくつも届きます。

けれど私には、毎年変わらず向かう場所がありました。

誕生日の先

誕生日の朝、スマートフォンを見ると、友人や知人からのお祝いのLINEが届いていました。

「おめでとう」「素敵な一年になりますように」

画面越しに伝わる言葉に、ありがたい気持ちが湧きます。

その一方で、私は毎年同じ準備をしていました。

特別な予定を入れるわけでもなく、身支度を整え、静かに家を出ます。

向かう先は、母が暮らしている施設でした。

変わる意味

以前の私にとって、誕生日は自分が祝われる日でした。

年齢を重ねるにつれて、その意味を考えることはあまりなくなっていたと思います。

けれど、母が施設で暮らすようになってから、少しずつ考え方が変わっていきました。

誕生日は、自分が生まれた日であると同時に、母が私を産んでくれた日でもある。

そう意識するようになってから、誕生日は母と向き合う日にしたいと思うようになったのです。

小さなケーキ

面会の日には、施設の許可を得て、いつも小さなケーキを一つだけ持っていきます。

派手なものではありませんが、二人で分けるにはちょうどいい大きさです。

「おめでとう」

そう微笑む母と言葉を交わしながら、持参したフォークでケーキを食べる時間があります。

短い面会時間でも、そのひとときは不思議と心が落ち着きました。

周りから見れば、地味な過ごし方かもしれません。

それでも私は、この時間を選んでいました。

特別なことを話さなくても、同じ時間を過ごしているだけで、十分だと感じられたのです。

愛おしい日

正直なところ、誕生日の数字が増えていくことに、少し憂うつさを覚える年齢にもなりました。

けれど、その数字を「母と出会ってきた年数」だと思うようになると、見え方が変わります。

自分を祝うだけの日ではなく、母と過ごしてきた時間を確かめる日。

そう考えると、誕生日は少し愛おしいものになりました。

こんな迎え方も、悪くないのかもしれないと感じています。

【体験者：50代女性・筆者、回答時期：2026年1月】

