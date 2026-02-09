北アルプスの活火山・焼岳について、気象庁は９日午後４時、火口周辺警報「噴火警戒レベル２」（火口周辺規制）を継続すると発表しました。

１日あたりの火山性地震回数は少なくなっていますが、過去、減少から増加に転じた事例もあり、今後も急に増加する可能性があるとしています。

気象庁によりますと、1月25日に始まった火山性地震の回数は減っています。1月25日は75回ありましたが、その後の1日あたりの回数は、速報値で、2月6日2回、7日0回、8日2回、9日午後3までに0回でした。

ライブカメラによる監視では、山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。ＧＰＳによる連続観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる長期的な変化は続いています。

気象庁は、焼岳では火山活動が高まっており、想定火口域から概ね1kmの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとしています。

想定火口域から概ね1kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

地元の高山市と松本市は、焼岳について登山禁止にしています。気象庁による次の火山の状況に関する解説情報は、11日（水）午後4時ごろに発表の予定です。なお、火山活動の状況に変化があった場合には、随時お知らせするとしています。