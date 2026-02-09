昨年の世界選手権で村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が金、岩渕麗楽（バートン）が銀、深田茉莉（ヤマゼン）が銅、鈴木萌々（キララクエスト）が４位と日本勢が上位を独占した“最強布陣”で挑む。冬季五輪の日本女子初の表彰台独占の期待がかかるなか、決勝では横４回転の大技がメダル争いのカギを握りそうだ。北京五輪銅のエース・村瀬は、小ぶりなキッカー（ジャンプ台）でも公式練習から背中側から回す横４回転技にトライ。「自信になった」と手応えも得た。雪質や天候など条件が合えば、世界で初成功した超大技の横４回転半を五輪初解禁するプランも持っており、決められれば金メダルに大きく近づく。

深田は昨年１０月に難易度の高い逆スタンスから背中側に回して初成功。横４回転を４方向そろえる女子ではただ一人の存在。岩渕、鈴木も２方向に手応えを得ている。台に合わせることができれば、表彰台を狙える。

海外勢も実力者ぞろいだ。北京五輪銀メダルで予選１位通過のゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）は、予選１本目から横３回転半技で９０点をたたき出し、仕上がっている。五輪２連覇で今大会が集大成のアナ・ガッサー（オーストリア）は肩のけがから復帰。今季は本調子ではなかったが、大舞台での強さは誰もが知る。男子で金の木村葵来（きら）、銀の木俣椋真の日本勢ワンツーに大いに刺激を受けた日本女子が続いてみせる。