CHAQLA.が月一回で配信しているMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の次回放送が、2月16日（月）19:00に決定した。

今回のゲストには、ヴィジュアル系シーンを牽引し続けるバンド・MUCCのヴォーカリスト逹瑯が出演。番組前半では、Bikkyの個人企画「ヒビキッチン」として、逹瑯とともに料理に挑戦するという異色のコラボレーションが実現する。

CHAQLA.メンバーにとっては大先輩にあたる逹瑯を迎え、どのようなトークが展開されるのか注目が集まる。番組後半はニコニコ生放送の有料会員限定放送となる予定だ。

■『CHAQLA.の部屋 #２』
【配信日時】　2026年2月16日(月)19:00〜
【出演】　CHAQLA.
【ゲスト】　逹瑯(MUCC)　
【配信リンク】
　＜YouTube＞　https://youtube.com/live/oweW-leNZDk
　＜ニコニコ生放送＞　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349829526
※番組後半はニコ生 MAVERICKチャンネル会員限定放送となります。
　番組全編を視聴するには MAVERICKチャンネル会員登録をお願いいたします。

チャンネル会員登録はこちら　https://ch.nicovideo.jp/maverickdci/join

■＜CHAQLA.第3周年ONEMAN 【3rdEYE ANNIVERSARY】＞

西開眼 2026年2月10日（火）神戸 太陽と虎 OPEN 18:00 / START 18:30
東開眼 2026年2月22日（日）Spotify O-NEST OPEN 17:30 / START 18:00

▼チケット
前売4,500円（税込）/ 当日券（5,000円／税込）
※スタンディング　※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：2026年1月17日（土）10:00〜

チケット発売中：https://eplus.jp/chaqla/

