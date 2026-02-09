CHAQLA.が月一回で配信しているMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の次回放送が、2月16日（月）19:00に決定した。

今回のゲストには、ヴィジュアル系シーンを牽引し続けるバンド・MUCCのヴォーカリスト逹瑯が出演。番組前半では、Bikkyの個人企画「ヒビキッチン」として、逹瑯とともに料理に挑戦するという異色のコラボレーションが実現する。

CHAQLA.メンバーにとっては大先輩にあたる逹瑯を迎え、どのようなトークが展開されるのか注目が集まる。番組後半はニコニコ生放送の有料会員限定放送となる予定だ。

■『CHAQLA.の部屋 #２』

【配信日時】 2026年2月16日(月)19:00〜

【出演】 CHAQLA.

【ゲスト】 逹瑯(MUCC)

【配信リンク】

＜YouTube＞ https://youtube.com/live/oweW-leNZDk

＜ニコニコ生放送＞ https://live.nicovideo.jp/watch/lv349829526

※番組後半はニコ生 MAVERICKチャンネル会員限定放送となります。

番組全編を視聴するには MAVERICKチャンネル会員登録をお願いいたします。 チャンネル会員登録はこちら https://ch.nicovideo.jp/maverickdci/join

■＜CHAQLA.第3周年ONEMAN 【3rdEYE ANNIVERSARY】＞ 西開眼 2026年2月10日（火）神戸 太陽と虎 OPEN 18:00 / START 18:30

東開眼 2026年2月22日（日）Spotify O-NEST OPEN 17:30 / START 18:00 ▼チケット

前売4,500円（税込）/ 当日券（5,000円／税込）

※スタンディング ※入場時ドリンク代別途必要

一般発売：2026年1月17日（土）10:00〜 チケット発売中：https://eplus.jp/chaqla/