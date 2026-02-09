堀未央奈「肌に合ってて」入浴後の一番最初のスキンケア！愛用の美容液ミスト

堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『アイドル時代から心がけてる体型維持の秘訣 Q&A』の動画を投稿。さまざまな質問に答えてくれました！中にはスキンケアについて愛用品を教えてくれる場面も。

■ミスト美容液

動画内で紹介されたのはこちら！

FEMMUE/デュアルエッセンス ピオニー 税込5,720円（公式サイトより）

オイル美容液層と美容液層と分かれており、使う前に振って混ぜることでうるおいとツヤが叶うオイル美容液ミスト！

堀さんはファンから寄せられた「今の時期のオススメスキンケア教えてください」という質問に答える形でこちらを紹介。

お風呂上がりには、1番最初のスキンケアとしてこちらを使用しているんだとか。堀さんは限定タイプのピオニーを愛用。使用感についても「私はそっちが肌に合ってて」と語り、こちらを吹きかけた後に服を着て、その後に本格的なスキンケアをすると明かしてくれていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にもさまざまな質問に回答！愛用品も紹介されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。