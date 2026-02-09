今季８ゴール目をマークした清家。（C）Getty Images

　現地２月８日に開催されたイングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）の第15節で、清家貴子、南萌華、角田楓佳が所属するブライトンが遠藤優、植木理子を擁するウェストハムと敵地で対戦。２−３で敗れた。

　チームは敗戦を喫したなか、この一戦に先発した清家がスーパーなゴールを決める。スコアレスで迎えた40分、南からのロングフィードに反応。前に出ていた相手GKの位置を見極めてダイレクトで鮮やかなループシュートでネットを揺らしてみせた。
 
　なでしこジャパンMFの見事な一撃にSNS上では「落ち着きすぎてて惚れるレベル」「美しすぎる」「判断と精度が完璧すぎた」「凄えよ〜」「センス光ってた」「俺もあのループ打ちてえ」といった声が上がっている。

　なお、清家はこれが今季の公式戦８点目となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】なでしこジャパンMFの衝撃フィニッシュ！

 