「美しすぎる」「判断と精度が完璧すぎた」なでしこジャパンMFの超絶ループ弾に驚嘆の声！ 日本人同僚のアシストから先制弾「落ち着きすぎてて惚れるレベル」
現地２月８日に開催されたイングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）の第15節で、清家貴子、南萌華、角田楓佳が所属するブライトンが遠藤優、植木理子を擁するウェストハムと敵地で対戦。２−３で敗れた。
チームは敗戦を喫したなか、この一戦に先発した清家がスーパーなゴールを決める。スコアレスで迎えた40分、南からのロングフィードに反応。前に出ていた相手GKの位置を見極めてダイレクトで鮮やかなループシュートでネットを揺らしてみせた。
なでしこジャパンMFの見事な一撃にSNS上では「落ち着きすぎてて惚れるレベル」「美しすぎる」「判断と精度が完璧すぎた」「凄えよ〜」「センス光ってた」「俺もあのループ打ちてえ」といった声が上がっている。
なお、清家はこれが今季の公式戦８点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパンMFの衝撃フィニッシュ！
チームは敗戦を喫したなか、この一戦に先発した清家がスーパーなゴールを決める。スコアレスで迎えた40分、南からのロングフィードに反応。前に出ていた相手GKの位置を見極めてダイレクトで鮮やかなループシュートでネットを揺らしてみせた。
なでしこジャパンMFの見事な一撃にSNS上では「落ち着きすぎてて惚れるレベル」「美しすぎる」「判断と精度が完璧すぎた」「凄えよ〜」「センス光ってた」「俺もあのループ打ちてえ」といった声が上がっている。
なお、清家はこれが今季の公式戦８点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパンMFの衝撃フィニッシュ！