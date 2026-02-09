大雪のピークは越えたものの9日(月)も所々で雪が降りました。とくに8日(日)は、上・中越で大雪となり大雪警報が出ていたところもありました。



一方、10日(火)はようやく穏やかな天気に恵まれそうです。



◆10日(火)午前9時の予想天気図

本州付近は緩やかに高気圧に覆われますが、次第に高気圧の中心が東に移動して西から気圧の谷が近づいてくるでしょう。このため、県内は日中は広く日差しが届く見込みです。夕方以降は雲が広がりますが、10日(火)のうちは天気の崩れはなさそうです。



そして、10日(火)は寒さが和らぐ見込みです。



◆10日(火)の予想最高気温

平地は8℃前後、山沿いは6℃前後の予想です。

今日より5℃くらい高く、昼間は日差しのぬくもりを感じられそうです。



11日(水)以降も、季節先取りの天気が続きそうです。



◆新潟市中央区の週間予報

11日(水)は雨の一日で、山沿いも含めて各地で雨脚が強まりそうです。

12日(木)は山沿いを中心に雪が降りますが、13日(金)は再び雨になるでしょう。



また、週末は3月下旬ごろの気温になる見込みで、真冬から一転 急な春の訪れになりそうです。雨&気温の上昇で雪が緩むので、今週は屋根からの落雪やナダレに注意・警戒が必要です。