【衆院選】高市旋風で自民全勝、中道は支持広がらず：運命の一日をドキュメントで振り返る【新潟】
8日に投開票が行われた衆議院選挙。全国的に自民圧勝となるなか、新潟も5つの選挙区すべて自民党が勝利しました。運命の一日をドキュメントで振り返ります。
開票が始まった8日午後8時－
【新潟1区】
自民・新 内山航 92,578 ＜当選＞
中道・前 西村智奈美 73,167
参政・新 小池幸夫 15,492
維新・新 伊藤和成 10,092
共産・新 中村岳夫 6,574
■自民・新 内山航氏
「率直にびっくりはしておりますが、本当に皆さん1人1人が『内山航頑張れ』そういう風に応援をしてくださり、1票を投じてもらった結果だと心から感謝を申し上げたいと思います。」
自民党の候補が1区で勝利するのは2014年以来。
■自民党 佐藤純県議
「彼の勝利はこの新潟市の勝利である。新潟市の勝利は新潟県の勝利である。新潟県の勝利は日本の勝利である。一生懸命働いて働いて働いて働いて働いて参りましょう。」
■自民・新 内山航氏
「この責任は非常に重いと思っています。私が機能しなければ当選しないのと同じことだと思っています。しっかりと皆さんに恩返しができるように、しっかりと働きたいなと思っています。」
■中道・前 西村智奈美氏
「結果は落選ということで、私の不徳の致すところであるとおわびを申し上げます。」
新党に合流し挑むも、12年ぶりに小選挙区の議席を明け渡す結果に。
■中道・前 西村智奈美氏
「結集の意図というか目的は今の時代に必要なものだった。ただ時間がとにかく足りなかった。国会もやらずに政党名なかなか浸透させられない。そこが厳しかったと思う。」
こちらは、リベンジの再選。
【新潟4区】
自民・元 鷲尾英一郎 107,128 ＜当選＞
中道・前 米山隆一 62,446
国民・新 野村泰暉 15,842
参政・新 大矢寿乃 14,613
■自民・元 鷲尾英一郎氏
「1年3カ月の間、皆様方に本当に伴走していただいて一生懸命活動させていただいたなかで、地元の皆様方から教えていただいたことこれは私の財産であります。高市政権のもと、しっかりと新潟4区引っ張っていきたい。」
■中道・前 米山隆一氏
「大敗です。みなさん本当に申し訳ありません。あれをしなければよかった、これをしなければよかったはありますけど、選挙戦そのものに関して悔いがあるわけではありません。」
5月に知事選も控えるなか、今後についてはー
■中道・前 米山隆一氏
「(Q.知事選は考えているか？)そもそも党次第ですよね。党が持つかどうか問題がありますからね。あらゆる可能性は検討している。それも党が持つかどうか。」
6度目の、対決は･･･
【新潟3区】
自民・前 斎藤洋明 115,991 ＜当選＞
中道・前 黒岩宇洋 76,452
参政・新 佐久間慶子 19,878
■自民・前 斎藤洋明氏
「小選挙区で斎藤を選んでよかったと思ってもらえるような活動をしっかりやっていくつもりです。(Q.気分は違いますか？)全然違います。」
今回も家族で戦った選挙戦。
■斎藤氏の妻・更紗さん
「支えてくださる皆様を大きな視点で見ている姿が14年間経って力強くなったと思う。」
■斎藤氏の長男・太郎さん
「感謝しております。ありがとうございました。」
■中道・前 黒岩宇洋氏
「他の選挙区で勝ち抜く人もいるわけだから私の力不足、申し訳ない思いでいっぱい。ある意味負けを認めながら、しかし次に向かってのスタートだと強い思いで頑張っていきます。どうか皆さん励ましてください。支えてください。どの地域でも今までと同等か、ともすると反応がいいという話でしたし。そこが私が今時点では捉えきれない事象が起きていたのかな。」
