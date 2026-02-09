「日本が上だと思った」フィギュア日本の涙の2位に広まった同情　欧州メディアは米国との1点差を疑問視「マリニンは完璧ではなかった」【冬季五輪】

し烈な争いを展開した日本とアメリカ(C)Getty Images

金メダルまでわずか1ポイント差。だからこそ、競技後には大国アメリカに食らいついた日本に対する称賛が溢れた。

現地時間2月8日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が行われ、日本は、優勝したアメリカに競り負けて2位。その差わずか「1」で銀メダルとなった。

決して地力で劣っていたわけではなかった。だからこそ、選手たちからは涙がこぼれた。日本勢にあってとりわけ圧巻だったのは、アメリカと首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、初出場となった佐藤駿（エームサービス・明大）だ。

テーマ曲である「火の鳥」に乗って、22歳は氷上を舞った。冒頭に仕掛けた高難度の4回転ルッツを着氷すると、勢いに乗った佐藤は4回転からの3回転の連続ジャンプも丁寧に決めるなど、全てのジャンプをクリア。クライマックスのステップやスピンでも観客を沸かせた。

自己ベストを更新する194.86――。五輪の大舞台で会心の演技に佐藤もリンク上で感情を爆発。ただ、直前に滑っていたアメリカの絶対的エースであるイリア・マリニンが叩き出していた大台の200.03点には及ばず。無念の決着となった。

もっとも、この日のマリニンは緊張もあったのか。着氷で細かなミスが目立った。序盤の4回転フリップ、4回転ルッツこそ決めたものの、演技後半の4回転ルッツで大きくバランスを崩し、連続ジャンプの成功に至っていなかった。