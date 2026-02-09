2026年2月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
イヤな人に泣かされる暗示が。でも友達が支えになってくれるはず。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は不安定。「井の中の蛙（かわず）」になっていないかチェックを。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
心がかたくなに。柔軟にならないと人から敬遠されそう……。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
どんな場でも控えめに。派手な振る舞いは好感度を下げそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
推理小説に挑戦してみよう。謎解きの面白さに「沼る」かも。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
冷静さが際立つ日。チャレンジや冒険は避けた方が◎。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
買いもののチャンス日。お気に入りの店をのぞいてみて。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ノリのよさで乗り切れる日。どんどん行動しよう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
遊び心を持って。つまらないこともゲーム感覚で楽しめるはず。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
運命や才能が開花するチャンス日。前向きな心を持とう。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
習い事をスタートさせる吉日。先生に恵まれる暗示が。
1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
1人で無理をしないで。友人と一緒なら道が開けるはず。
