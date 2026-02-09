【V長崎】ついに開幕「J1百年構想リーグ」広島と対戦 新加入選手が躍動するも及ばず《長崎》
「長崎旋風」をスローガンに8シーズンぶりにJ1の舞台に挑みました。
6日に開幕した明治安田J1百年構想リーグV・ファーレン長崎はホームで迎えた開幕戦でサンフレッチェ広島と対戦しました。
被爆地のクラブ同士の対戦は、サッカーを通して平和も発信するピースマッチとして行われました。
（サポーター）
「ワクワクしかない。広島、長崎と平和の願いのある両チームが正々堂々と戦ってほしい」
（サポーター）
「とにかく楽しみが強い。ようやくJ1昇格して今までなかなか戦えなかったチームともどんどん戦っていくのでそれが楽しみ」
ピーススタジアムに詰めかけたファンサポーターは過去最多となる2万134人。8シーズンぶりのJ1の舞台にボルテージも高まります。
ゲームは序盤、V・ファーレンが前線からのプレッシャーで押し込む展開を作り、前半9分。
マテウスがネットを揺らしますがここはオフサイドの判定で得点とはなりません。
なかなか決められずにいると、試合は徐々に広島ペースに。35分に失点し、前半を1点リードされて折り返します。
後半も相手ペースは変わらず立て続けの失点で3点を追う展開に。
反撃に出たいV・ファーレンは29分、ジャマイカ代表経験のある新加入のノーマン キャンベルを投入。
すると36分、カウンター攻撃からノーマンキャンベルが自慢のスピードで右サイドをかけあがり最後はマテウス！
8シーズンぶりのJ1で記念すべき初得点をたたきこみます。
しかしその後は広島の堅い守備の前に得点を奪うことが出来ず1対3で試合終了。
開幕戦で勝利をつかむことはできませんでした。
（高木 琢也 監督）
「(選手が)今持っている力を出せるようにどういう攻撃が必要か、どういう立ち位置でやっていかなければいけないかなど突き詰めないといけない」
（サポーター）
「J2で見ていた時と本当にレベルが違うと肌で感じた」
（サポーター）
「勝ってほしかったが残念。今後ぜひ1勝を期待したい」
次節は13日、アウェーでヴィッセル神戸と対戦します。