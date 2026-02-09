「義母にそれはやばいて」くれまぐ・UraN、家族写真でイケメン夫が暴挙？ 「待って笑どゆ状況笑笑」
女性3人組YouTuber・“くれまぐ”こと「くれいじーまぐねっと」のUraNさんは2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族写真を公開し、夫のある行動にツッコミを入れました。
【写真】「多分その方は義母です」
「容赦無さすぎて草」UraNさんは東京・サンリオピューロランドで撮影した家族写真を公開。乗り物の前方に娘とUraNさんの実母、後方にUraNさんと夫でYouTuberのあさひさんが乗っていますが、あさひさんは義母の顔を手でつかみながら満面の笑みを浮かべています。これにはUraNさんも「あさひくんへ 多分その方は義母です」とツッコミ。家族仲のよさが伝わってきますね。
ファンからは「待って笑どゆ状況笑笑」「容赦無さすぎて草」「笑い止まらんww」「義母にそれはやばいて」「関係性がまじ親子すぎるww」「仲良くて羨ましい」などの声が寄せられました。
「この家族好きすぎる」あさひさんも8日、自身のInstagramを更新。「ピューロランドに行ってきた」とつづり、家族写真を公開しました。UraNさんと娘とお揃いのポーズで写る姿に、ファンからは「みんなかわちい」「この家族好きすぎる」といった声が寄せられています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
