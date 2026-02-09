「ゲレンデマジックがあるって本当ですか！？」　「あおぎり高校」×岐阜・ひるがの高原スキー場コラボイベ開催【2／12〜3／15】

岐阜県郡上市の「ひるがの高原スキー場」は2026年2月12日〜3月15日の期間、VTuberグループ「あおぎり高校」とのコラボイベント「ゲレンデマジックがあるって本当ですか！？」を開催する。

コラボグッズにコラボフード、特典、痛板……スキー場を楽しむ"あおぎり高校メンバービジュアル

撮影可能なギャラリー展示やコラボグッズ・フードの販売のほかにも、様々なコラボを楽しめる。

来場特典として配布されるのは、イベント限定のポストカード（全4種ランダム）。

混雑時でもゆっくりと過ごせる有料のラウンジ席が利用できるラウンジチケットを購入すると、ラウンジ特典カードももらえる。

また、来場の際はぜひ「あおぎり高校イベントギャラリー」で記念撮影を。メンバーに向けたメッセージボードも設置される。

コラボグッズ、コラボフードも充実

ポップアップストアで販売されるコラボグッズは、いずれもスキー場で楽しむメンバーがデザインされている。

ラインアップは「耐水ステッカー」（全7種、各660円、以下全て税込）、「アクリルキーホルダー」（全6種、各880円）、「A4クリアファイル」（全6種、各550円）、「ブランケット」（4400円）、「プリントTシャツ」（XLサイズ、4400円）、「アクリルスタンド」（全6種、各1980円）、「フルグラフィックTシャツ」（XLサイズ、6600円）、「トラベルポーチ」（2200円）。

1会計5000円以上の購入で、特典としてオリジナルポスターももらえる。

なお、ショップ内のカプセルトイでは「缶バッジ」（全13種、各400円）も購入できる（特典の対象外）。

コラボフードはあおぎり高校のメンバーをイメージしたメニューの数々。

スカイレストランでは「エトラのヘルシーサーモンねぎとろ丼」（1900円）、「萌実のお腹からあったか けいちゃんうどん」（1650円）、「ゐぶきも満腹お月さまカレー」（1850円）、pizzeria LUGANAでは「爆食い！ぽぷらのシーフードピザ」（1800円）、ふわふわクレープでは「りえるの ふわふわ天使のクレープ」（1000円）、ファームの穂りでは「うらめの せんべろおつまみセット」（1000円）を提供する。

コラボメニュー1品購入につき、オリジナルコースター１枚（シークレットを含む全7種より）のプレゼントもあり。また、レストランメニューか売店で販売しているピザを買うと、限定のランチョンマットがもらえる。

豪華賞品当たるチャンスも

さらに、「スタンプチャレンジ」も実施。1枚550円の専用台紙を購入し、館内の6か所に設置されたスタンプの中から1個のみスタンプを押せば、豪華賞品が当たるハズレなしのくじ引きにチャレンジできる。

イベントで展示された"痛板"の同等品（サインなし）や、協賛企業提供品、リフト券やコラボフード引換券、グッズなどが賞品として用意されている。

このほか、メンバーのイラストをラッピングしたスキー／スノーボードの"痛板"が1日貸し切りでレンタル可能。いずれも6柄を用意する。

加えて、名古屋発ひるがの高原スキー場行きの日帰りバスツアーを開催。アクリルキーホルダーが乗車特典でもらえる。4か所の宿泊施設（「Orkひるがの」「ペンションブルーム」「甚右エ門」「シェソワ ワカミヤ」では、限定デザインの枕カバー、タオルの宿泊特典が付いたプランも展開している。

ティラノはご持参願います

キャンペーン最終日となる3月15日には、「あおぎり高校ゲレマジ杯」を開催。

ティラノサウルスの着ぐるみを着て走る「ティラノサウルスレース」だ。上位入賞者には景品もあり。

なお、着ぐるみは要持参だ。

コラボイベントを楽しんだ後は、Xで「#あおぎりゲレマジ」のハッシュタグをつけて3月15日の23時59分までにコラボの様子やレビューを投稿するのをお忘れなく。

投稿者の中から抽選で1人に、缶バッジ・オリジナルコースター・ポストカードの全種1セットが当たる。