キリンビールは、フラッグシップブランド「キリン一番搾り生ビール（以下、一番搾り）」から、桜をあしらった「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」が登場することを記念して、一足先に満開の桜を眺めながら「一番搾り」を楽しめる「『一番搾り』冬のお花見体験会」を、2月6日〜8日まで東京・麻布台ヒルズカフェで開催した。2月6日に行われた「『一番搾り』冬のお花見体験会」オープニングPRイベントでは、「一番搾り」ファミリーとしてTV−CM等にも出演している俳優の賀来賢人さんと福原遥さんが来場し、ホンモノの桜の木の下で“冬のお花見”を体験した。



左から：一番搾り ホワイトビール 限定春示温インキデザイン缶、一番搾り 限定春示温インキデザイン缶、一番搾り 糖質ゼロ 限定春示温インキデザイン缶

キリンビールでは、同社缶商品では初めて温度によって色が変化する示温インキを使用し、「一番搾り」ブランドらしい品質感をベースに、桜を華やかに表現した「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」、「一番搾り 糖質ゼロ 限定春示温インキデザイン缶」、「一番搾り ホワイトビール 限定春示温インキデザイン缶」を2月3日から期間限定で発売している。この発売を記念して開催された「『一番搾り』冬のお花見体験会」では、来場者に「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」と、冷やすと色が変化する「一番搾り オリジナル感温グラス」を提供し、春に先駆けて“冬のお花見”という新しい体験を創出した。



左から：俳優の賀来賢人さん、福原遥さん

「『一番搾り』冬のお花見体験会」のオープニングPRイベントには、俳優の賀来賢人さんと福原遥さんが登場。イベント会場に設置された満開の桜を見た賀来さんは、「おめでたい気持ちになる。立春を迎え、間違いなく春の訪れを感じている」と、ホンモノの桜に興奮気味の様子。福原さんは、「気持ちがパッと明るくなる。こんなにも早く桜を見られるとは思っていなかったので、とてもうれしい。今年初めてのお花見を楽しみたい」と、満面の笑顔を見せていた。



左から：「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」で乾杯する賀来賢人さん、福原遥さん

ここで、賀来さんと福原さんが、冷やすと桜の花びらがピンク色に発色して満開になる「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」で乾杯を行った。福原さんは、「桜の花びらが増えると、缶のデザインがさらに可愛らしくハッピーな感じになる。家でたくさん冷やしておけば、冷蔵庫の中で満開の桜が楽しめる」と、限定デザイン缶の魅力を伝えてくれた。賀来さんは、「日本一早いお花見になると思うが、この時期にホンモノの桜の下で『一番搾り』を味わうことができて、本当にうれしく思っている」と、季節を先取りした“冬のお花見”を満喫していた。



左から：限定オリジナルトートバッグ、限定オリジナルTシャツ、限定オリジナルキャップ

続いて、「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」の発売に合わせ、BEAMSとコラボした「一番搾り＆BEAMS DESIGN限定デザイングッズが当たるSNSキャンペーン」を実施することを発表。キリンの「聖獣」や「一番搾り」の「一番」をデザインのポイントにしたBEAMS DESIGN限定デザインのキャップ、Tシャツ、トートバッグが披露された。福原さんは、「春らしいデザインで、色合いがすごく可愛い。『一番搾り』でお花見をする時のコーディネートにピッタリ」と絶賛。賀来さんは、「ビールとファッションのコラボは、今までにない組み合わせだと感じた。『一番』という漢字のデザインは、海外の人にも注目されると思う」と、ぜひキャンペーンに参加して限定デザイングッズをゲットしてほしいと話していた。



左：ビールを注ぐ前の「一番搾り オリジナル感温グラス」、右：ビールを注いだ後の「一番搾り オリジナル感温グラス」

「『一番搾り』冬のお花見体験会」では、来場者に「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」と、冷やすと色が変化する「一番搾り オリジナル感温グラス」を提供すると共に、会場に「今年の春にしたいこと」を書いてもらう「一番搾り 春にしたいこと教えて！桜ボード」を設置し、“冬のお花見”気分を盛り上げた。



賀来賢人さん（左）の「一番搾り オリジナル感温グラス」にビールを注ぐ福原遥さん

賀来さんと福原さんには、実際に「一番搾り オリジナル感温グラス」に冷たいビールを注ぎ、グラスの色の変化を体験してもらった。「ビールを注ぐ前のグラスをよく見ていなかった。どこが変わったんだろう」と、困惑気味の賀来さん。すると福原さんが、「冷たいビールをグラスに注いだら、桜の花びらの色が白からピンクに変わった」と教えてくれた。



「一番搾り」をテーマにした俳句を詠む福原遥さん

最後に、賀来さんと福原さんが、桜吹雪が舞う中で「一番搾り」をテーマにした俳句を披露した。福原さんは、「待ちわびて 冷やせば桜の 一番搾り」と詠み、「春を待ち遠しく感じていたが、冷やすと桜が満開になる『一番搾り』で、一足早く春を楽しめることをみんなに伝えたいと思った」と解説してくれた。



「一番搾り」をテーマにした俳句を詠む賀来賢人さん

賀来さんは、「楽しいな 一番搾りが おいしいな」と詠み、「春限定の桜デザインになった『一番搾り』を季語にした。『一番搾り』は、季節と共に移り変わりながら、常にそばにいてくれる存在だと感じている」と、独特の表現で俳句に込めた想いを語った。



「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」（左：常温時、右：冷却時）

「一番搾り」は、麦のおいしいところだけを搾る「一番搾り製法」でつくるビールとして、多くの消費者に楽しまれている。今回発売する限定春示温インキデザイン缶では、「一番搾り」、「一番搾り 糖質ゼロ」、「一番搾り ホワイトビール」の品質感をベースに桜を華やかに表現し、春への期待感を高められるパッケージデザインに仕上げた。また、温度によって色が変わる示温インキを一部使用しており、約10℃まで冷やすことで、桜の花びらやアイコンがピンク色に発色する。同社では、限定春示温インキデザイン缶を通じて、例年以上に春への期待感や春を迎えるうれしさを高め、消費者に手に取ってもらうきっかけを創出していく考え。

［発売日］2月3日（火）

［小売価格］オープン価格

［「一番搾り＆BEAMS DESIGN限定デザイングッズが当たるSNSキャンペーン」概要］

期間：2月3日（火）18:00〜3月6日（金）23:59

参加方法：

（1）キリンビール公式Xアカウント（＠Kirin＿Brewery）をフォロー

（2）対象投稿をリポスト

賞品概要：限定オリジナルTシャツ、限定オリジナルキャップ、限定オリジナルトートバッグ

当選人数：500名

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp/

一番搾り 限定春デザインキャンペーンサイト＝https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/ichiban/spring-campaigns/