【ポイント】

・冬の出口へ。厳しい寒さが緩む。

・10日（火）は穏やかだが、天気は西から下り坂。

・11日（水）は広く雨。関東〜九州の太平洋側で一時、激しい雨も。

・祝日の行楽にはあいにくの天気だが、恵みの雨に。

・週後半は春の陽気。西〜東日本はスギ花粉のシーズンへ。

【全国の天気】

10日（火）は冬型の気圧配置が緩んで、高気圧に広く覆われるでしょう。北海道から近畿は穏やかに晴れる所が多いですが、西から天気は下り坂です。午後は九州で雨が降るでしょう。夜は中国や四国のほか、北日本でも雨や雪の降る所がありそうです。10日（火）朝の冷え込みは厳しく、広く真冬並みですが、日中は前日より上がるでしょう。北日本や東日本は3月並みの陽気となりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -7度（＋1 真冬並み）

仙台 -2度（＋3 真冬並み）

新潟 -1度（＋1 真冬並み）

東京 0度（＋3 真冬並み）

長野 -8度（-1 真冬並み）

名古屋 -2度（＋2 真冬並み）

大阪 0度（＋2 真冬並み）

広島 -1度（＋2 真冬並み）

高知 1度（＋4 真冬並み）

福岡 2度（＋3 真冬並み）

鹿児島 2度（＋4 真冬並み）

那覇 13度（＋3 真冬並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 3度（＋5 3月上旬）

仙台 9度（＋6 3月中旬）

新潟 9度（＋5 3月上旬）

東京 13度（＋4 3月上旬）

長野 9度（＋6 3月上旬）

名古屋 10度（＋1 2月中旬）

大阪 10度（＋4 真冬並み）

広島 10度（＋4 真冬並み）

高知 12度（＋3 真冬並み）

福岡 10度（＋1 真冬並み）

鹿児島 15度（＋4 2月中旬）

那覇 21度（＋6 2月下旬）

【週間予報】11日（水）の「建国記念の日」は、行楽にはあいにくの天気でしょう。九州〜関東の太平洋側は一時的に雷を伴い、激しい雨になる所もありそうです。水不足解消とはなりませんが、恵みの雨といえそうです。週後半は広く春の暖かさで、スギ花粉が飛び始める所がありそうです。花粉症の方はご注意ください。15日（日）の東京は4月並みとぽかぽかでしょう。