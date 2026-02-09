8日に投開票された衆議院選挙で、自民党が全体の3分の2を超える316議席を獲得しました。熊本県内でも4つの選挙区すべてで自民党の候補が圧勝しました。





熊本1区は、自民党の前職で官房長官の木原稔さんが約14万4000票を獲得し、7回目の当選を果たしました。



■自民・木原稔さん

「高市総理あるいは高市内閣に対する期待の大きさというのも、その支持率等から肌で感じることができる。自由民主党としての政権公約連立政権としての連立合意書での約束を、責任を持って今度は実行に移していく。それに尽きるだろう。国民のみなさんとの約束を果たしたい」





熊本2区は、自民党の前職、西野太亮さんが3回目の当選です。



■自民・西野大亮さん

「私の背中に皆さんの期待や思いを乗せていただいた。西野大亮は負けるわけにはいかない。前に進むしかない。その思い」





熊本3区は自民党の前職、坂本哲志さんが9回目の当選を果たしました。



■自民・坂本哲志さん

「丁寧にきめ細かく着実に確実に解決に向けて実現する政治、話し合う政治をしっかりとやることが未来に地域をつなげることにつながる」





熊本4区は、自民党の前職で現国土交通大臣の金子恭之さんが10回目の当選です。



■自民・金子恭之さん

「地域の繁栄なくして国の繁栄なし。皆さん方が安全安心に快適な生活が送れるようさらに精進してがんばってまいりたい」







一方、新党・中道改革連合から熊本1区に立った鎌田聡さん。立憲民主党と公明党が選挙戦を展開しましたが、票は伸びませんでした。



■中道・鎌田聡さん

「これまで与党だった公明党と野党の立憲民主党が平和や暮らしをしっかり守ろうという大きな柱でつながって、そして戦った。これは間違いなく私たちは正々堂々と戦いを進めることが出来たと思います」







投票率は56.70％で前回を4.64ポイント上回り、期日前投票が有権者の30.38％と、2003年の開始以来最も高くなりました。



各党の選挙戦の受け止めは？詳しくは動画をご覧ください。