【ワシントン＝阿部真司、ソウル＝依田和彩】米国のトランプ大統領は８日、自民党の衆院選圧勝を受け、自らのＳＮＳへの投稿で高市首相の「地滑り的勝利」を祝福し、「（首相の）保守的な『力による平和』政策が大成功を収めることを願う」と期待を寄せた。

トランプ氏は解散に踏み切った首相の判断を「大胆かつ賢明」と称賛。ファーストネームで呼びかけ、「（高市）早苗、あなたと連立政権を支持したことを光栄に思う」と記した。トランプ氏は選挙期間中の５日、首相を支持する異例の表明をしていた。ベッセント米財務長官も「日本が強くなれば米国もアジアで強くなる」と投稿した。

各国首脳からは祝福の声が相次いだ。韓国の李在明（イジェミョン）大統領は９日、自身のＸ（旧ツイッター）で、「私と総理の絆を基盤に信頼を積み重ね、より広く、より深い協力関係を築くことを期待する」と書き込んだ。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は８日、Ｘに「日本はエネルギー分野の復旧も支援してくれている。共に更なる成果をもたらせると期待している」と投稿し、日本との関係強化に意欲を示した。