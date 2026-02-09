フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が７日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日の「向上ゲスト芸人」は紅しょうが・熊元プロレス、稲田美紀。

お笑い芸人で現役医師のしゅんしゅんクリニックＰは「お酒とかが良くないと思うんですよね」と熊元の飲酒習慣からの暴食を心配。

しゅんＰは「事前にちょっと今回も健康診断とか、アンケートいただいてて。ＢＭＩ（体格指数）とかが結構…」と話した。

しゅんＰは、この場面で、向上芸人の熊元よりもＴＨＥ Ｗ２０２１王者でオダウエダの植田紫帆の数値に着目。「ＢＭＩが熊プロも植田さんも」と言及し、植田を指しながら「本当に過去、見たことがないぐらいＢＭＩがだいぶ…」と警告した。

しゅんＰは「熊プロももちろん高いし、植田さんは過去…本当に。これ大丈夫ですか？数値言っても。（植田は）４６っていうＢＭＩで」と話した。

しゅんＰは「普通は２５までです。２０から２５。いや、４６は本当に。放っておいたら、もうそれこそ習慣病とか。いろんな。悪性の腫瘍みたいなのの原因にもなるし。放っておいたら、例えば、もう芸人の仕事とかもできなくなっちゃうと思うんです」と現役医師として厳しい口調で訴えかけた。

さんまが「ほんでメスが入らないのよね？脂肪で」と聞くと、しゅんＰは「そうです」とうなずいていた。