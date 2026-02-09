小倉優子、長男と試作したスイーツ披露「バレンタインが待ち遠しい」「息子さんとスイーツ作り憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/02/09】タレントの小倉優子が2月8日、自身のInstagramを更新。試作で作ったスイーツ2品を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】3児のママタレ「カフェで出てきそう」ハイレベルな試作スイーツ2品
小倉は「昨日試作で作ったシフォンケーキとガトーショコラです」とコメントし、可愛く盛り付けられたガトーショコラとシフォンケーキの写真を投稿。さらに「ガトーショコラは、長男が『一緒に作りたい！』と言うので、久しぶりに一緒にキッチンに立ちました」と、ガトーショコラは息子と一緒に作ったと報告した。
この投稿に、ファンからは「バレンタインが待ち遠しい」「美味しそう」「おしゃれすぎる」「カフェで出てきそう」「息子さんとスイーツ作り憧れる」「試作とは思えない完成度」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】3児のママタレ「カフェで出てきそう」ハイレベルな試作スイーツ2品
◆小倉優子、手作りスイーツ披露
小倉は「昨日試作で作ったシフォンケーキとガトーショコラです」とコメントし、可愛く盛り付けられたガトーショコラとシフォンケーキの写真を投稿。さらに「ガトーショコラは、長男が『一緒に作りたい！』と言うので、久しぶりに一緒にキッチンに立ちました」と、ガトーショコラは息子と一緒に作ったと報告した。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バレンタインが待ち遠しい」「美味しそう」「おしゃれすぎる」「カフェで出てきそう」「息子さんとスイーツ作り憧れる」「試作とは思えない完成度」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】