【注目俳優・青木柚】が登場♡ 魅力満載な素顔＆ファッションのこだわりをネホハホ！

作品ごとに自分の色を変化させたお芝居が魅力のカメレオン俳優・青木柚さんがRayに初登場♡ そこで今回は、青木さんの性格やファッションのこだわりについて、たっぷりインタビューしました。魅力満載の素顔を、ぜひチェックしてみてくださいね♡

青木柚と青春トーク 彼が役になじむのか、役が彼になじむのか……演じる役によって自分の色をコロコロと変化させる、令和のカメレオン俳優・青木柚さん。 Rayではイメチェンしたてのニューヘアで、青春色に染まってもらいました♡ ジャケット 13,200円／ALL RUNS （ROOP TOKYO） カットソー 9,350円／AS STANDARD × VARIEGATOR （ADONUST MUSEUM）

無色透明な素顔の青木柚が好きなモノやコト

自分の長所と短所を教えてください。 「長所は、ポジティブさとネガティブさを両方持っているところ。フラットな状態に戻ってこれるよう、どこかで客観的にバランスをとっている気がします。 短所は……待ちあわせと去りぎわが苦手なところ（笑）。最初と最後だけすごくぎこちないとよく言われます」

好きな季節は？ 「暑いのが苦手なので、秋です。秋って一瞬だから、その感じも好きだし、おしゃれも楽しくていいですよね」

好きなファッションは？ 「色だとパキッとしていない、淡くてなじむ色を選びがちです。シンプルなんだけど、ちょっとこだわりがある感じのアイテムを集めて、着回すのが好きです。 着回し力は大事（笑）。この冬は、色のあるマフラーが欲しいです」

好きな映像作品は？ 「映画『ピンポン』です。原作の松本太洋さんがすごく好きで10代のときに見たんですけど、カラッとした空気感のなかで、シビアに才能について考えさせられるところが刺さって。 今でもリバイバル上映とかがあると見に行きますね」

好きな時間は？ 「仕事帰りのロケバスでBialystocksというバンドの曲を聴いている時間。誰ともつながっていない瞬間というか、自分らしい時間だと思います」

舞台 『ピーターとアリス』 公演情報 【東京公演】東京芸術劇場プレイハウスにて2月9日（月）〜2月23日（月・祝）上演 【大阪公演】梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて2月28日（土）〜3月2日（月）上演 世界中で愛されている名作『ピーター・パン』と『不思議の国のアリス』。そのモデルとなった2人が、数十年後に出会ってそれぞれの人生を語りあったら……。現実と幻想が複雑に交錯する、ちょっと不思議な世界を豪華実力派俳優陣が送る注目の期待作。 PROFILE 青木柚 あおき・ゆず●2001年2月4日生まれ、神奈川県出身。子役としての活動を経て、2016年に『14の夜』で映画デビュー。確かな演技力で数々のドラマや映画に出演。最近では、映画『秒速5センチメートル』やドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』への出演が大きな話題に。 撮影／増田彩来（METEORA） スタイリング ／杉浦優 ヘア＆メイク ／奥平正芳 取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海