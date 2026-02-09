

香川3小選挙区の当選者

全国的に自民党が大勝する中、香川県の3つの選挙区のうち2つは中道改革連合と国民民主党の前職が当選を決めました。

前職2人の9度目の対決となった香川1区は、中道・前職の小川淳也さん（54）が自民・前職の平井卓也さん（68）に829票差の僅差で8回目の当選を果たしました。

平井さんは3回連続の比例復活となり、10回目の当選です。

（香川1区で当選／小川淳也さん［中道・前］）

「（中道候補の）全国の惨状を目の当たりにすれば、皆さまのお力でいただいた奇跡的な議席だとしっかり腹に据え胸に刻んでこれまでにない難しい国会に臨んでいくことになると思います」

（比例復活当選／平井卓也さん［自民・前］）

「この香川第1選挙区の議席を奪還することができなかった。選挙は……負けは負けです。私はもっと仕事をせよという選挙であったと思います」

香川2区は、国民民主党の代表で前職の玉木雄一郎さん（56）が7回連続で当選しました。自民・前職の瀬戸隆一さん（60）は比例復活で5回目の当選です。

（香川2区で当選／玉木雄一郎さん［国民・前］）

「地元のみならず永田町においても国会においてもより大きな責任を果たしていかなければならないと身の引き締まる思いでおります」

（比例復活当選／瀬戸隆一さん［自民・前］）

「非常に厳しい選挙ではありましたが、私にもう一度また国のために地域のために働けというそういったチャンスを与えていただいたんだと思っています」

香川3区は自民・前職の大野敬太郎さん（57）が国民と維新の新人に3万5000票以上の差をつけ、6回連続の当選を果たしました。

（香川3区で当選／大野敬太郎さん［自民・前］）

「連立の構図と対立の構図が全く変わりまして、ものすごく危機感があった選挙でありました。皆さんの暮らし向きがさらによくなるようにしっかりと頑張っていきたい」

（敗戦の弁を語る／川崎智光さん［国民・新］）

「途中から風向きと言いますか、雰囲気が変わるのは感じました。力は出し切ったんですけどやはり私の実力不足、知名度不足に尽きると思います」

【香川1区（投票率56.64％）】

当 小川淳也さん（中道・前） 7万3237票

比当 平井卓也さん（自民・前） 7万2408票

道川和樹さん（参政・新） 1万9364票

長尾真希さん（共産・新） 5133票

【香川2区（投票率57.96％）】

当 玉木雄一郎さん（国民・前） 8万2752票

比当 瀬戸隆一さん（自民・前） 4万6747票

秋山友理子さん（参政・新） 8605票

【香川3区（投票率54.99％）】

当 大野敬太郎さん（自民・前） 7万1529票

川崎智光さん（国民・新） 3万6043票

細川修平さん（維新・新） 1万3440票