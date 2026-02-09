¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡ÖÅ°ÄìµÄÏÀ¤ò¡×¡¡·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹
¡¡·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¤Ï9Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö´±Ì±Ï¢·È¤ò°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¿ë¹Ô¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿2Ç¯¸ÂÄê¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ±´ÖÌÜÀþ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼ý½¸¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ºÀÇ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡¢¾®ÇäÅ¹¤¬¥ì¥¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þ½¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Åû°æ»á¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë°û¿©¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ç°ìÄê¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£