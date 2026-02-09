スターバックスのティーラテ新作♡アールグレイ×ハニーレモンの春限定

スターバックス ティー ＆ カフェに、春の訪れを告げる新作が登場♡ 2026年2月18日（水）より、全国27店舗で春のスプリングシーズン第一弾がスタートします。主役は日本オリジナルの茶葉「アールグレイ ブーケ ディライト」をベースに、ハニーレモンの爽やかな風味が重なる春限定ティーラテ『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』。さらにイタリアンベーカリー「プリンチ®」から春のデザート『トルタ ピスタチオ&ベリー』も登場し、五感で楽しむ春カフェ体験をお届けします♪

春を味わう新作ティーラテ

アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（Hot / Iced)

※画像は全てイメージです 価格：707円（お持ち帰りの場合） ／ 720円（店内利用の場合）

新作『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット／アイス）』は、スターバックスオリジナルで開発された「アールグレイ ブーケ ディライト」に、はちみつのコクとレモンジャムの甘酸っぱさをプラスした春限定の一杯♡

柑橘の爽やかな香りが際立つベルガモットシトラスパウダーと、香ばしいクラッシュピスタチオがトッピングされ、まるで春の花々を思わせる華やかさです。

ホットでもアイスでも楽しめるので、その日の気分で選べるのも嬉しいポイントです。

ユーハイム×ポケモン♡春を彩るピンクポケモンのスプリングギフト

春のスイーツでティータイムを彩る

トルタ ピスタチオ&ベリー

（画像：左）価格：864円（お持ち帰りの場合）/ 880円（店内利用の場合）

ティーラテとの相性も抜群の春スイーツも登場♪

『トルタ ピスタチオ&ベリー』は、バター香るタルト生地にピスタチオのアーモンド生地、ブルーベリーとラズベリーの甘酸っぱさが調和した上質なデザートです。

ふんわり香るピスタチオのコクとジューシーなベリーのアクセントは、春ならではのティータイムを優雅に演出します。

ノンシロップのオーダーも可能になったティーラテと一緒に味わえば、複雑な香りの重なりがさらに楽しめます♪

春限定カスタマイズ＆楽しみ方

この春のティーラテは、人気の「アールグレイ ブーケ デライト ティー ラテ」をシロップなしでオーダーできるようになったのも嬉しい進化♡

ノンシロップなら、紅茶葉由来の芳醇な香りやボタニカルな風味をダイレクトに感じられます。ホットでもアイスでも楽しめるティーラテは、季節の変わり目にぴったりの一杯。

自分好みにカスタマイズして、春のカフェタイムを満喫してみてください♪

春の訪れはスターバックスで香るティータイム♡

2026年2月18日（水）からスタートするスターバックス ティー ＆ カフェの春限定メニューは、『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』や『トルタ ピスタチオ&ベリー』など、春気分を満喫できるラインアップ♡柑橘の爽やかさとベルガモットの華やかな香りが口いっぱいに広がるティーラテは、五感で春を感じられる特別な一杯です。ノンシロップオーダーも可能になった新しい楽しみ方で、この季節ならではのティータイムをぜひお楽しみください♪