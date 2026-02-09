FXといえば角Ｚの人気は強く、ミドルクラスを意識させる650系デザインは不評を買い、以後はZ750GPでも角Ｚを踏襲！

カワサキは1976年にZ650をリリース。1,000ccとエンジンも車体も共有しない、軽量でパワフルなカテゴリーで、カワサキはザッパー（風切り音を想起させる擬音で日本だとバヒューンのようにカッ飛びバイクを意味する）と呼ばれる、ビッグバイクを追い回しブチ抜く戦闘的なキャラクターをアピールしていた。

いっぽう海外では日本国内向けのような1,000ccをスケールダウンしたナナハンが存在せず、好評で人気モデルとなったザッパーを750ccへスープアップすることになり、国内専用だったZ750FXはこれを機に廃止、FX-IIというモデル名で新ナナハンとして置き換えられることになった。

ところがZ650から受け継ぐ丸みを帯びた燃料タンクなど、Z1000MkIIやZ750FXの角張った硬派イメージと一変したため、人気についてはいまひとつ。そこで燃料タンクを人気だった角張ったデザインとしたZ750FX-IIIを1981年からリリースしたのだ。

この650系エンジンはZ1系の組み立てクランクと違い、一体型のクランクシャフトとプレーンベアリング（メタルの平軸受け）ですべてコンパクトに設計されていた。ボア×ストロークを62 mm × 54 mmの652ccだったのをベースに、ボアを4mm拡大して738ccとしていた。

圧縮比9.0：1から67ps/9,500rpm、5.6kgm/7,500rpmのパフォーマンスは、750FXより36kgも軽くコンパクトな車体でコーナリングのパフォーマンスを発揮、リッタークラスを凌ぐ走りで海外では瞬く間に評判となった。

剛性に優れたカワサキならではのフレームは評価も高く、1,425mmのショートホイールベースと相俟って、旋回安定性でライダーに安心感を与え、攻める走りが幅広い層で楽しめるハンドリングとザッパーの評価をさらに高めたのだ。

そして国内向けでは750FXにとって変わるモデルとして、フロントフォークにエアバルブを装着したり、リヤサスにも4段階の伸び側減衰力を調整できるダイヤルがつくなど、足回りも上級ライダーを意識した仕様で650ccとは差別化がはかられていた。

海外向けではFX-IIIというモデル名は使われず、Z750のみの名称だったがデザインはFX-IIIと同じままに統一され順調な販売が続いていた。

以来、次世代の燃料噴射としたZ750GP をはじめ、カワサキには丸みを帯びたデザインをほぼ見かけないこととなった。

RIDE HI（オリジナルサイト）で読む