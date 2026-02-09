新しいクルマの遊び方に反響が集まる

クルマと聞くと、多くの人は移動のための道具を思い浮かべるかもしれません。しかし最近は、その枠に収まらない使い方を求める声が増えてきました。

仕事帰りに少し休憩する場所になったり、週末の遊びの拠点になったりと、車内で過ごす時間そのものの価値が見直されています。そうした流れの中で、トヨタが提案する新しい一台が静かに注目を集めています。

【画像】「もう家じゃん…」ってなるやつ！ これがトヨタ新たな「“2人乗り”シエンタ」の全貌です！ 画像を見る！（30枚以上）

トヨタは2025年8月5日、コンパクトミニバンのシエンタを一部改良すると同時に、MODELLISTAと共同開発したコンプリートカー「JUNO」を発売すると発表しました。

JUNOは、2023年の「ジャパンモビリティショー2023」で公開されたコンセプトモデルをもとに、市販車として仕上げられた存在です。

単なるドレスアップ仕様ではなく、車内の使い方そのものを変えるという思想が込められている点が特徴だといえるでしょう。

まず、ベースとなるシエンタ自体も改良によって使い勝手が向上しています。全グレードに電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が標準で備わり、設定を保持できる仕組みも採用されました。

これにより、信号待ちのたびに操作をやり直す手間が減り、日常の運転がより気楽なものになります。

さらに、レーダークルーズコントロールには停止保持機能が追加され、ドライバー異常時対応システムやプロアクティブドライビングアシストには常時操舵支援が組み込まれました。

上位グレードではETC2.0や前後のドライブレコーダー、オートエアコンも標準装備となり、家族での利用を意識した装備の充実が図られています。

JUNOは、こうした改良後のシエンタ「HYBRID Z」をベースに、思い切って2人乗り仕様としたモデルです。

後席を使わないことで生まれる広いスペースを、自由に組み替えられる空間として活用できる点が最大の売りです。

名前に込められた「順応」という意味の通り、使う人の生活に合わせて姿を変えるクルマを目指していることが伝わってきます。

ボディサイズはベース車とほぼ同じですが、後席部分を架装しているためナンバー区分は4ナンバーになります。

外観には専用エンブレムが与えられ、室内には専用フロアやロック機構付きのサイドトリム、6灯のインテリアライト、専用フロアマットなどが用意され、特別な一台であることをさりげなく主張しています。

そして何よりも目を引くのが、着脱可能な家具モジュールによるレイアウトの自由度です。

席とラゲッジスペースのカーペットを外し、専用フロアを装着したうえで複数のモジュールを組み合わせることで、空間の性格をがらりと変えられます。

ゆったり座れるソファ風の配置にすればくつろぎの場になり、デスクを置けば簡易的なワークスペースにもなりますし、フラットなベッドを設ければ車中泊にも対応できます。

必要なパッケージを選ぶこともできますし、後から単品で追加することもできるため、使いながら自分仕様に育てていく楽しみもありそうです。

価格（消費税込み）は2WDが365万4200円、E-Fourが385万2200円で、標準のHYBRID Zよりはおよそ57万円高く設定されています。決して気軽に手が出る金額ではありませんが、クルマを単なる移動手段ではなく「持ち運べる部屋」として考える人にとっては、他には代えがたい価値を感じられる一台といえるでしょう。

実際にネット上ではさまざまな声が上がっています。発想そのものに「クルマの使い方が広がるのが面白い」という評価がある一方で、「価格は高いけど内容を考えると納得」という意見も見られます。

アウトドア好きからは「キャンピングカーほど大きくないのがちょうどいい」という声があり、仕事用途を想像する人からは「移動オフィスにできそう」という感想も出ています。

また、「シンプルだけど遊び心がある」「もう家じゃん…住めそう」「カスタムしていく過程が楽しそう」「日常と趣味を一台でこなせるのは魅力」といったコメントも並び、多様なライフスタイルに寄り添うクルマとして受け止められているようです。

JUNOは、これからのクルマの在り方を考えるうえで、ひとつのヒントを示してくれる存在になりそうです。