今回の衆議院議員選挙の投票率について、都道府県別で山形県が全国で２番目に高かったことが分かりました。

山形県はこれまでの国政選挙で６回連続で首位となっていましたが、今回は全国一位とはなりませんでした。

ＪＮＮのまとめによりますと、今回の衆院選の県内の投票率は６０．７８％で、前回の衆院選と比べて０．０４ポイント下回りました。これは全国で２番目に高い結果です。

１位は奈良県で６２．１７％でした。

山形県の国政選挙での投票率は２０１７年の衆院選から６回連続で首位を維持し、投票率が注目されていましたが、今回は全国１位とはなりませんでした。

全国平均は５６．２６％で、前回に比べ２．４１ポイント増えています。

■選挙区ごと、市町村別の投票率は？

県内の選挙区ごとの投票率は県１区が６０．４４％、（前回比＋２．８２ポイント）県２区が６２．７０％、（前回比－０．０４ポイント）、県３区が５９．０３％（前回比－３．１４ポイント）となっています。

また、市町村別で高かったのは、西川町が７３．１４％、金山町が７０．４４％

大蔵村が７０．４１％、一方、低かったのは酒田市が５５．４８％、新庄市が５６．０２％、米沢市が５９．０２％となっています。