衆議院選挙2026 山形県は投票率2位 国政選挙の投票率7回連続日本一ならず 1位は高市総理のお膝元の奈良県 選挙区別・市町村別の投票率は？（山形）
今回の衆議院議員選挙の投票率について、都道府県別で山形県が全国で２番目に高かったことが分かりました。
山形県はこれまでの国政選挙で６回連続で首位となっていましたが、今回は全国一位とはなりませんでした。
ＪＮＮのまとめによりますと、今回の衆院選の県内の投票率は６０．７８％で、前回の衆院選と比べて０．０４ポイント下回りました。これは全国で２番目に高い結果です。
１位は奈良県で６２．１７％でした。
山形県の国政選挙での投票率は２０１７年の衆院選から６回連続で首位を維持し、投票率が注目されていましたが、今回は全国１位とはなりませんでした。
全国平均は５６．２６％で、前回に比べ２．４１ポイント増えています。
■選挙区ごと、市町村別の投票率は？
県内の選挙区ごとの投票率は県１区が６０．４４％、（前回比＋２．８２ポイント）県２区が６２．７０％、（前回比－０．０４ポイント）、県３区が５９．０３％（前回比－３．１４ポイント）となっています。
また、市町村別で高かったのは、西川町が７３．１４％、金山町が７０．４４％
大蔵村が７０．４１％、一方、低かったのは酒田市が５５．４８％、新庄市が５６．０２％、米沢市が５９．０２％となっています。