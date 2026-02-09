冬のオリンピック。広島にゆかりのある選手、そして前広島市長も大会に参加しています。



日本時間7日のミラノ・コルティナ冬季オリンピック開会式。前広島市長の秋葉忠利さんが五輪の旗を持って入場しました。核兵器廃絶を目指す「平和首長会議」のメンバーとして、核軍縮への国際的な取り組みで、顕著な功績を残したことが評価されました。

8日はスノーボード・パラレル大回転女子に、広島ガス所属の竹内智香選手が登場しました。故郷の北海道旭川市では、およそ80人が画面を通じてエールを送りました。





今シーズンでの現役引退をすでに明らかにしていた竹内選手。上位16位までが決勝に進めますが、結果は22位。竹内選手にとって、これがオリンピック最後の舞台になりました。■ON旭川市・兄竹内崇さん「7回もオリンピックを楽しませてもらったことを誇りに思いますし、感謝しています。」2014年のソチ・オリンピックでは銀メダル。大きな足跡を残しての現役引退です。■竹内智香選手「引退というのは、どちらかというと悲しいさびしいイメージをしていたけど、この日を迎えることがすごく楽しくて。メダル以上に人と出会えたことであったり、人に恵まれたからこそ、ここまで続けることができた。感謝の気持ちで一杯。」2026年２月9日 放送