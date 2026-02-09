ゴルフ前のウォーミングアップは足裏でボールコロコロが効く！ 冬のカチコチ筋肉はこうほぐす
冬の朝は寒くて体がカチコチ。解消しようとショット前にアキレス腱を伸ばしたり、腕を回したりするが、実は時すでに遅し。朝イチショットの成否は、ロッカールームでのウォームアップ&ストレッチにかかっている。
【写真】血行がさらに促進！ ふくらはぎがよ〜く伸びる「壁おじぎ」も効果大
冬は血流が滞り、筋肉は冷えて弾性が落ちる。スイングしにくいと感じている人は多いだろう。「寒いと関節のクッション材である関節液の粘度も上昇。さらに体は熱を逃がさないよう縮こまるため、肩甲骨周りや背中が硬直。スイングは小さくなり、再現性も下がります」そう話すのは、アスリートのコンディショニングにも詳しいピラティストレーナーのmieyさん。筋肉をほぐそうと、スタート前にストレッチするゴルファーは多いが……。「寒い屋外でカチコチの筋肉を伸ばすのは逆効果です。十分に伸びないうえ、筋肉を傷つけケガの原因にもなります。オススメは、スタート前のロッカールームでのストレッチ。血流が上がりやすく、筋肉もスムーズに反応します。外に出る前に、動ける体に整えていきましょう」まずほぐすべきは「足裏」だとmieyさん。ストレッチ前に足裏を刺激することで、血流が良くなり筋肉が伸びやすい状態に整うという。■全身の筋膜を緩める「足裏 ボールコロコロ」ゴルフボールに乗り、足裏でボールをコロがす。刺激するのは親指側の土踏まずからカカト（内側アーチ）、小指側の土踏まずからカカト（外側アーチ）、親指の付け根から小指の付け根（横アーチ）の3ライン。片足30秒ずつほぐそう。◇フットローラーを使うとほぐしやすい100円ショップなどで買えるフットローラーが便利。親指側に体重をかけてコロコロ、小指側に体重をかけてコロコロ刺激すればOK。【解説】mieyさんみー／骨格矯正ピラティス指導者。自身のダイエットを期にピラティストレーナーの資格を取得。全国にピラティススタジオを5店舗展開しつつ、トレーナー・講師としてアスリートからダイエットしたい女性まで、幅広く指導している。『股関節ムーブ』（Gakken）など著書多数。◇ ◇ ◇プロが重要と語る筋肉とは？→関連記事で【小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？
ゴルファーの大敵！ 冬の筋肉カチコチ問題は「ロッカールーム・ストレッチ」で解消できる
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
「歩く」「ひねる」ゴルフは“腸活”に最適だった！ カゼやインフルエンザに負けないカラダを作る免疫力アップ法
【写真】血行がさらに促進！ ふくらはぎがよ〜く伸びる「壁おじぎ」も効果大
冬は血流が滞り、筋肉は冷えて弾性が落ちる。スイングしにくいと感じている人は多いだろう。「寒いと関節のクッション材である関節液の粘度も上昇。さらに体は熱を逃がさないよう縮こまるため、肩甲骨周りや背中が硬直。スイングは小さくなり、再現性も下がります」そう話すのは、アスリートのコンディショニングにも詳しいピラティストレーナーのmieyさん。筋肉をほぐそうと、スタート前にストレッチするゴルファーは多いが……。「寒い屋外でカチコチの筋肉を伸ばすのは逆効果です。十分に伸びないうえ、筋肉を傷つけケガの原因にもなります。オススメは、スタート前のロッカールームでのストレッチ。血流が上がりやすく、筋肉もスムーズに反応します。外に出る前に、動ける体に整えていきましょう」まずほぐすべきは「足裏」だとmieyさん。ストレッチ前に足裏を刺激することで、血流が良くなり筋肉が伸びやすい状態に整うという。■全身の筋膜を緩める「足裏 ボールコロコロ」ゴルフボールに乗り、足裏でボールをコロがす。刺激するのは親指側の土踏まずからカカト（内側アーチ）、小指側の土踏まずからカカト（外側アーチ）、親指の付け根から小指の付け根（横アーチ）の3ライン。片足30秒ずつほぐそう。◇フットローラーを使うとほぐしやすい100円ショップなどで買えるフットローラーが便利。親指側に体重をかけてコロコロ、小指側に体重をかけてコロコロ刺激すればOK。【解説】mieyさんみー／骨格矯正ピラティス指導者。自身のダイエットを期にピラティストレーナーの資格を取得。全国にピラティススタジオを5店舗展開しつつ、トレーナー・講師としてアスリートからダイエットしたい女性まで、幅広く指導している。『股関節ムーブ』（Gakken）など著書多数。◇ ◇ ◇プロが重要と語る筋肉とは？→関連記事で【小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？
ゴルファーの大敵！ 冬の筋肉カチコチ問題は「ロッカールーム・ストレッチ」で解消できる
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
「歩く」「ひねる」ゴルフは“腸活”に最適だった！ カゼやインフルエンザに負けないカラダを作る免疫力アップ法