第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが2月8日、自身の公式ブログを更新。

同日のパワフルな朝食と、夜に家族で訪れた名店でのディナーの様子を投稿しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 朝から「ステーキ」 ＆ 夜は「北京ダック」 超豪華な食事を堪能





朝食の投稿では「ほぼ夕食」というタイトルで、特大のステーキを中心としたメニューを紹介。花田さんは「今日の朝食はほぼ夕食 食べないといけないものが色々とあってこうなりました なんかすみません」と、食材を無駄にしないための「豪華な朝食」になった経緯を説明しました。







朝食のメニューには、牛肉のステーキ、ほうれん草の炒め物、トースト、コーンスープが含まれていました。「いただいたカリフラワーの中華漬けが美味いです」とのコメントも添えられています。







さらに同日の夕食には、名店「中国飯店」を訪れたことを報告。「高速道路が凍っていたら妻だと帰りの運転が難しいかもしれないので、代わって運転できるようにノンアルコールビール。ついでに休肝日です」と、愛妻への細やかな気遣いを見せました。







ディナーでは、はちみつチャーシュー、ピリ辛の薄切り豚、牡蠣のガーリック、北京ダック、担々麺などの豪華料理を写真付きで紹介。







「いやぁやっぱり中国飯店は最高です」と至福の時間を振り返りつつ、「お腹いっぱい、今夜は良い夢が見れそうです。昨日は殴り合う夢だったので、それ以外でお願いしたいです」とユーモアたっぷりに締めくくりました。







この投稿に、「朝から豪華で羨ましいです」「パンとステーキのセット生まれてはじめて見ました」「朝の ステーキ 最高ですね 羨ましーい」「北京ダック食べてみたい」「凄い豪華で美味しそうなお料理の面々 私のお口には入った事がないメニューばかり」「素晴らしい夕食ですね。ロマンがあって最高でしょう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】