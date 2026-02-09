昨日（2月8日）郡市対抗熊日駅伝が行われ、熊本市が大会初となる11連覇を達成しました。

【写真を見る】熊本市が史上初11連覇 区間新の快走と“選手層の厚さ”で天草市を逆転 郡市対抗熊日駅伝

雪が降り、厳しい寒さの中での戦いとなった郡市対抗熊日駅伝。県内19の郡と市が、天草市から熊本市までの18区間（100.5㎞）で競いました。

熊本市は1区の和田優来が区間新記録の走りで絶好のスタートを切ります。

続く2区、中学1年生区間で天草市の洞口航太郎が3人を抜き先頭に立つと、4区では平方杏奈が区間賞の走りを見せ、天草市は2位の熊本市と1分以上差を広げます。

追いかける展開となった熊本市は、選手層の厚さが強みです。13区では熊本市の西原大河、去年の熊本城マラソン4位の実力者が天草市を捉えて逆転し、先頭に躍り出ます。

そこからは熊本市が独走態勢に入り、そのままフィニッシュ。大会史上初、11連覇を達成しました。

熊本市アンカー 加藤純平選手（27）「過去最高が阿蘇の10連覇で、去年その10連覇に並んで、『来年は11連覇して過去最高を達成しよう」と1年間みんなが頑張ってきた結果が11連覇につながったので、本当にうれしく思います」

このレースの模様は2月21日（土）午後3時からRKKテレビで放送します。

【結果】

1位 熊本市 5時間19分40秒

2位 天草市 5時間21分38秒

3位 菊池郡市 5時間22分45秒