¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×BTS¤¬3·î21ÆüÌë¤Ë¥½¥¦¥ëÃæ¿´Éô¤Î¸÷²½Ìç¹¾ì¤Ç¹Ô¤¦Éüµ¢¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¤ÎËÑÀµÉáÄ¹´±¤Ï9Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬ºÇÂç¤Ç26Ëü¿Í½¸¤Þ¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÂÐºö¤ÇÆÃ¼ìÉôÂâ¤âÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡BTS¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¡×¤¬°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó3500¿Í¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¥Ï¥¤¥ÖÂ¦¤ËÂÐºö¶¯²½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß¡¢·³ÆþÂâ¤ä¡¢ÉôÂâÇÛÂ°¤ËÂå¤ï¤ë¶ÐÌ³¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´°÷¤¬Ê¼ÌòµÁÌ³¤ò½ª¤¨¤¿¡£¸ø±é¤ÏÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£