千葉県5店舗目「資さんうどん こてはし台店」グランドオープン
「資さんうどん」98店舗目となる「資さんうどん こてはし台店」が、2月26日にグランドオープンすることが決定した。
「ガスト こてはし台店」が「資さんうどん こてはし台店」に生まれ変わる。「資さんうどん こてはし台店」は、県道72号沿いに位置する。東関東自動車道「千葉北インター」から車で約5分とほど近く、国道16号からもスムーズにアクセスできるため、千葉市内はもちろん、広域からも来店しやすい立地。
周辺は、大型商業施設など日常に便利なお店と、穏やかな住宅街が隣接する利便性の高いエリアとなっている。
グランドオープンは、2月26日10時。
