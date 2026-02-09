8日に行われた衆議院選挙は、自民単独で300議席を上回る歴史的な大勝となりました。高市人気の追い風を受けて、福岡県内でも自民の新人2人が初当選を果たしました。

このうち、福岡9区の自民・新人の三原朝利さん（48）は、小選挙区では敗れましたが、比例復活を果たしました。



三原さんは、北九州市長選挙で自民の推薦候補ではない対立候補を支援したとして、自民党福岡県連から除名されましたが、今回、公示直前で党本部の公認を受けました。

■白野寛太記者（1月30日）

「すごい人の数です。」



高市首相が応援に駆けつけた際には、その姿を一目見ようと押し合うほどの人が集まり、三原さんの大きな後押しとなりました。



自民の公認があったからこそ比例復活できたという三原さんは、与えられた議席の重みに決意を新たにしています。



■自民・三原朝利氏（2月9日）

「高市首相のもとでいろんな改革が進められていきます。大きな改革、それをしっかりと私も一自民党としてお支えする。」

一方、福岡9区で5回目の当選を果たしたのは、無所属の緒方林太郎さん（53）です。



福岡県内の11選挙区のうち唯一、自民の候補を破って議席を守りました。

今回の選挙で、与党大勝という結果に危機感を募らせ、自身に課された責任を語りました。



■無所属・緒方林太郎氏（2月8日）

「巨大与党ができて、対峙（たいじ）する側に回ります。危機感を持ちながら、自分自身に課される課題・役割・責任が非常に重いと思っています。自分自身が中心に立って、この国の政治を担うと強い決意をもって、これから頑張っていきたいと思います。」