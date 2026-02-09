8日に行われた衆議院選挙は、自民単独で300議席を上回る歴史的な大勝となりました。高市人気の追い風を受けて、福岡県内でも自民の新人2人が初当選を果たしました。



■自民・吉村悠氏

「ありがとうございました。絶対頑張ります。」



このうち、福岡10区で初当選を果たした自民・新人の吉村悠さん（40）は、選挙から一夜明けた9日朝、北九州市小倉南区で街頭に立ちました。



■吉村氏

「今度はしっかりと仕事をさせていただくぞという、身の引き締まる思いで立たせていただいています。地元を盛り上げることは北九州を前に進めることで、日本を前に進めていく。そのことを実現していきます。」



今回の衆議院選挙では、全国に吹き荒れた高市旋風によって自民が歴史的な大勝となりました。



2回目の国政選挙に挑んだ吉村さんは前回、1万7000票差で敗れた相手に、高市人気の追い風で今回、2万票余りの差をつけて初当選を果たしました。

一方、議席を守ることができなかった中道のベテラン、城井崇さん（52）。高市首相の高い人気に6回目の当選を阻まれました。



■中道・城井崇氏

「戦ったのは高市首相の人気の高さ。壁にぶち当たるようにして戦ったというのが実感でした。ひとえに私の力足らずと申し上げたいと思います。」