自民党の高市早苗総裁（６４）は９日、自民党本部で記者会見を開き、大勝した衆院選の結果について「重い重い責任、身の引き締まる思いだ」と述べた。会見要旨は以下の通り。

◆予算と経済政策

「様々な声に耳を傾け、謙虚に大胆に行う」

令和８年度予算および関連法案の早期成立を目指す。手取りが増える給付付き税額控除を目指す。国民会議で、飲食料品消費税率０％に向けた課題を洗い出す

◆「責任ある積極財政」へ転換。

将来への投資不足（緊縮思考）から脱却し、危機管理や先端技術へ国主導で大胆に投資する。国内投資が足りない。官民協調による投資を大胆に促す。

消費税減税 食料品の消費税率を２年間限定で「ゼロ」にする目標を掲げる。システム改修等の準備期間中は「給付付き税額控除」で対応する。

財政規律 単年度のプライマリーバランス黒字化目標ではなく、長期的な経済成長による税収増を目指す。

◆外交・安全保障

日米同盟を基軸に、インド太平洋地域（日米豪印＋フィリピンなど）やグローバルサウスとの連携強化。

セキュリティ・クリアランスの強化や「国家情報局」の設置に向けた法案提出を目指す。

「自分の国は自分で守る」体制構築を急ぐ（ウクライナ情勢を教訓）。

◆憲法改正

総裁として憲法改正に向けた国民投票の実施を目指す。

自民党・日本維新の会による連立で衆議院の３分の２以上の議席を確保。維新とは「責任ある積極財政」「憲法改正」などで政策合意しており、親和性が高い。

国民民主党とも政策ごとの連携を模索する。

◆政治とカネ（裏金問題）

ルールを徹底的に遵守する党に改革する。

人事においては適材適所とするが、疑惑を持たれた議員の重要ポスト起用は慎重に行う

◆健康不安説への対応

選挙期間中の手の震えや番組キャンセルについて質問が出たが、リウマチ等の持病による痛みや疲労が原因であり、総理としての職務遂行や判断能力には全く問題ないと明言。「挑戦を恐れず、ブレずに決断して実行する」と強調した。