衆議院選挙で歴史的な大勝をおさめた自民党の高市総裁が記者会見を開き、消費減税などを議論する国民会議について夏前までに中間とりまとめを行う考えを示しました。

高市首相は、夏前までと時期を打ち出すことでスピード感をもってとりくむ姿勢をアピールした形です。

高市首相「超党派で行う国民会議をできるだけ早期に設置して、野党の皆さまの協力が得られれば、夏前には、少なくとも夏前には国民会議で中間とりまとめを行いたい」

高市首相は2年に限った飲食料品の消費税ゼロについて、国民会議で「スケジュールや財源などの課題の検討を進める」と強調しました。また、選挙で遅れが指摘される来年度予算案の審議について、高市首相は「速やかに特別国会を召集し、予算案や関連法案を一日でも早く成立させる」と述べました。

さらに、国民民主党との協力について「政策面では親和性が高い。連立を含めて一緒にやっていきたいという意向があれば、ぜひ追求したい」と連立拡大に意欲を示しました。

一方、選挙期間中にNHKの日曜討論を急きょ欠席したことについて、高市首相は「討論番組を逃げる理由はなにもない。またとないチャンスと捉え、洋服も決めていたが手の症状が悪化し、遊説のキャンセルは勘弁してくれといわれ治療を受けた」と説明しました。