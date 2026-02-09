無料でジェルネイル体験ができちゃうパナソニックビューティ表参道でお得なイベント開催《2月10日〜12日》

パナソニックは、無料イベント「ネイルチップ作成＆自爪ケア体験」を、2026年2月10日から12日まで、パナソニックビューティ表参道で開催します。

最新美容家電を試せてガチャが回せるスタンプラリーも実施

作成したチップを持ち帰れる、無料のジェルネイル体験会をInstagramのフォロワー限定で開催。初級・中級・上級とレベル別にデザインを用意しているので、初心者でも安心して参加でき、パナソニックのネイルケア商品も試せます。

ネイルチップ作成＆自爪ケア体験

【日時】

26年2月10日から12日 11時〜18時（最終受付）

【場所】

「Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）」B1 Studio

（東京都渋谷区神宮前4-3-3）

【所要時間】

30分程度

【予約および費用】

予約不要、無料

混雑時は時間を要する場合があります。

体感スタンプラリー

また、館内を回遊して最新の美容家電を試せる「体感スタンプラリー」を実施。

（1）商品体験もしくは店内コンテンツ体験

（2）店内コンテンツ（肌分析、髪分析、ナノイーシャワー、肌Scan、シェービングチェッカーのうちいずれか1つ）

（3）Instagramのアカウント（@PANASONIC_BEAUTY_OMOTESANDO）をフォロー、指定投稿を保存

以上を行うと獲得できる3つのスタンプを集めると、素敵な商品が当たるガチャガチャが回せます。

A賞：「ジーノ モイスト」トライアルセット

B賞：「ジーノ モイスト」＆「アミノシューティカル クリーム」サンプルセット

C賞：「ナチュラルソフトフィズ（炭酸バスタブレット）」

さらに、Instagramに指定のハッシュタグ「#パナソニックビューティ表参道」「#PanasonicBeautyOMOTESANDO」を付けて投稿すると、Wチャンスとしてガチャガチャが2回まわせます。

ストーリーではなくフィードへ投稿してください。Wチャンスへの参加は1端末で1アカウントです。

スタンプラリーの景品はなくなり次第終了します。

東京バーゲンマニア編集部