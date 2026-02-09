無料でジェルネイル体験ができちゃうパナソニックビューティ表参道でお得なイベント開催《2月10日〜12日》
パナソニックは、無料イベント「ネイルチップ作成＆自爪ケア体験」を、2026年2月10日から12日まで、パナソニックビューティ表参道で開催します。
最新美容家電を試せてガチャが回せるスタンプラリーも実施
作成したチップを持ち帰れる、無料のジェルネイル体験会をInstagramのフォロワー限定で開催。初級・中級・上級とレベル別にデザインを用意しているので、初心者でも安心して参加でき、パナソニックのネイルケア商品も試せます。
ネイルチップ作成＆自爪ケア体験
【日時】
26年2月10日から12日 11時〜18時（最終受付）
【場所】
「Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）」B1 Studio
（東京都渋谷区神宮前4-3-3）
【所要時間】
30分程度
【予約および費用】
予約不要、無料
混雑時は時間を要する場合があります。
体感スタンプラリー
また、館内を回遊して最新の美容家電を試せる「体感スタンプラリー」を実施。
（1）商品体験もしくは店内コンテンツ体験
（2）店内コンテンツ（肌分析、髪分析、ナノイーシャワー、肌Scan、シェービングチェッカーのうちいずれか1つ）
（3）Instagramのアカウント（@PANASONIC_BEAUTY_OMOTESANDO）をフォロー、指定投稿を保存
以上を行うと獲得できる3つのスタンプを集めると、素敵な商品が当たるガチャガチャが回せます。
A賞：「ジーノ モイスト」トライアルセット
B賞：「ジーノ モイスト」＆「アミノシューティカル クリーム」サンプルセット
C賞：「ナチュラルソフトフィズ（炭酸バスタブレット）」
さらに、Instagramに指定のハッシュタグ「#パナソニックビューティ表参道」「#PanasonicBeautyOMOTESANDO」を付けて投稿すると、Wチャンスとしてガチャガチャが2回まわせます。
ストーリーではなくフィードへ投稿してください。Wチャンスへの参加は1端末で1アカウントです。
スタンプラリーの景品はなくなり次第終了します。
東京バーゲンマニア編集部