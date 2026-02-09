NBA歴代単独2位…ナゲッツのニコラ・ヨキッチがシーズン通算182回目のトリプルダブルを達成

2月8日（現地時間7日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、敵地ユナイテッド・センターで行われたシカゴ・ブルズ戦を136－120で制し、連敗を3で止めた。

翌9日を終え、ウェスタン・カンファレンス3位の34勝19敗としたナゲッツでは、ジャマール・マレーがゲームハイの28得点に11アシスト、ティム・ハーダウェイJr.が23得点、ニコラ・ヨキッチが22得点に加えて両チーム最多の14リバウンド17アシスト4ブロック、ジュリアン・ストローサーが19得点を奪うなど、計8選手が2ケタ得点を記録。

なかでもヨキッチは、左ヒザのケガのため16試合連続で欠場後、5試合目の出場となり、今シーズン最多のアシスト数を記録。5日のニューヨーク・ニックス戦（30得点14リバウンド10アシスト）に続いて2試合連続のトリプルダブルをたたき出した。

これでヨキッチはレギュラーシーズン通算トリプルダブル数で182回に到達。オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／181回）を抜き、NBA歴代単独2位へと順位を上げた。

セルビア出身の万能型ビッグマンの上にいるのは、元チームメートのラッセル・ウェストブルック（現サクラメント・キングス／207回）のみ。なお、ヨキッチは今シーズンNBA最多となる18回のトリプルダブルを達成している。

【動画】ブルズ戦で通算182回目のトリプルダブルを達成したヨキッチ





