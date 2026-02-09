きのう、投票と開票が行われた衆議院議員選挙。

【写真を見る】2026 衆議院選挙 当選した3人の決意は 遠藤寛明さん、鈴木憲和さん、加藤鮎子さん 県内3つの選挙区で自民党が議席守る（山形）

山形県内３つの選挙区では自民党が議席を守っています。投開票から一夜、当選した前職２人と新人１人に、話を聞きました。

県１区の開票結果です。自民党の新人・遠藤寛明さんが中道改革連合の前職・原田和広さんに５万７０００票あまりの大差をつけて三つ巴の争いを制しました。

遠藤寛明さん「みなさまがたが寛明をなんとか当選させなければと、寛明を必ずや国政に送らなければと、この思い一つでみなさんがたから今回の選挙戦、大変な力を貸していただきました。やっぱり感謝しかありません」

元・立憲民主党で今回は中道改革連合から出馬した原田さんは２回目の当選とはなりませんでした。

原田和広さん「想像していた以上に自民党の圧勝となってしまって、我々としてはここまでの圧勝とは考えていなかったので、原因も含めて大きな反省が必要と受け止めている」

一夜明け、遠藤さんは山形市の街頭に立って通行人に手を振りながら、感謝の気持ちを伝えていました。

遠藤寛明さん「（Ｑ一夜明けて今の心境）本当にうれしい限りです。３週間しか時間がない中でしたが本当に多くのみなさんがたからお力添えをいただいたおかげで

当選をさせていただいた。（Ｑ山形をどうしていきたい）地域のみなさんからいろんなお声をいただいて、それを国政にしっかり届けて参りたい。まずは地域の代弁者としてこれから活動してまいりたい」

■県２区は自民党の前職、鈴木憲和さんが当選

県２区の開票結果です。自民党の前職で現・農水大臣の鈴木憲和さんが、国民民主党・前職の菊池大二郎さんに２倍以上の得票で６回目の当選を果たしました。

鈴木憲和さん「閣僚として全国の応援にまわらなければならなかったり、公務があったり、そういう中であったが、僕のポスターが見えるように（雪を）掘り出してくれたたくさんのみなさんがいますし、遊説のみなさんも私がいない中で本当に努力をいただいてこの結果を得ることができた」

国民民主党の前職・菊池さんは２回目の当選とはなりませんでした。

菊池大二郎さん「この雪国地域の課題、そういったものを落とし込みながらみなさんに訴えをしてまいりましたが、その辺がなかなか浸透するまでの土台が１年３か月の中で築き上げることができなかったと、全くもって私の力不足だと思っている」

けさ、鈴木さんは米沢市内で雪が降りしきる中、関係者とともに感謝の気持ちを伝えていました。

鈴木憲和さん「（Ｑ所感は）みなさんからのご支援をいただいたと思っています。その期待の大きさ、そして重い責任だと思いますからこれにまずはしっかりと応えていきたいと思っています」

■県３区は自民党の前職、加藤鮎子さんが当選

県３区の開票結果です。自民党の前職、加藤鮎子さんが６割近くの票獲得で野党３候補との選挙戦を制し、５回目の当選を果たしました。

加藤鮎子さん「思いが届いたことを心から感謝し、そしていただいたみなさんからのご期待にしっかりと応えていく、働いて仕事をして応えていく決意と覚悟です」

一夜明け、加藤さんは鶴岡市の事務所前に立って感謝の気持ちを伝えました。

加藤鮎子さん「（Ｑ所感は）とにかく感謝しかないというのが当選に関しての私の今の思いです。（Ｑ諸課題にどう向き合う）政府がすべき環境整備、これを力強く推進していくこと、県境部分含めた日沿道ウエストライン東北中央道の整備の促進、高速交通網もしっかりと地域のみなさんと議論しながら前に進めていきたい」

小選挙区で当選した３人にはあす午後、県庁で当選証書が付与されます。