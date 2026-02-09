ミラノ冬季五輪で注目のアイスホッケー女子　お隣・韓国の象徴だった“美しきレジェンド”の今

ミラノ・コルティナ冬季五輪を戦うアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が、国内外で注目を集めている。

フランスとの初戦で3-2の勝利を収めると、続く第2戦ではドイツに2-5で敗れたものの、スピード感あふれる試合展開は「観ていて面白い」「見ごたえある」「速さと激しさに圧倒されて目が離せない」などと話題に。きょう（2月9日）20時10分（日本時間）からは開催国イタリアとの一戦が控えており、1次リーグ突破へ向けて重要な試合となる。

一方、今大会のアイスホッケー競技に韓国は男女とも出場していない。女子代表は日本と2024年10月のアジア選手権、さらに昨年2月のハルビン・アジア競技大会でも対戦しているが、いずれも無得点で敗戦。オリンピック自体も、自国開催の2018年平昌大会を除けば出場歴がないのが現状だ。

ただ、そんな韓国アイスホッケー界にも、競技力とともに注目を集めた象徴的な存在がいる。1991年9月16日生まれ、現在34歳のアン・グニョンだ。

（写真＝アン・グニョンInstagram）

アン・グニョンは16歳だった2007年から韓国代表としてプレーするなど、韓国女子アイスホッケーの普及と強化をけん引してきた。2013年には女子選手として初めて光云（クァンウン）大学の男子アイスホッケー部でプレーするなど、当時としては異例の挑戦でも話題となった。その後、2018年平昌五輪では地上波テレビ局MBCでアイスホッケー競技の解説を担当した。

引退後はアイスホッケーの指導を行う傍ら、テレビ番組にも積極的に出演。2023年にはチャンネルAのバラエティ番組『花婿修業』に登場し、歌手キム・ヨンジュンとのデート風景が話題を呼んだ。2024年にはwavveオリジナルのバラエティ『思想検証区域：ザ・コミュニティ』にも出演。SNSでは日常の様子も発信しており、女優イ・シヨンに似た雰囲気を持つルックスで日々多くのファンの注目を集めている。

（写真＝アン・グニョンInstagram）

現在はU-18女子アイスホッケー韓国代表の監督を務めており、今年1月にトルコ・イスタンブールで開催された女子U-18世界選手権ではディビジョン2グループA（4部相当）で5戦全勝を記録し、チームを3部昇格に導くなど、後進の育成に努めている。

今回のミラノ冬季五輪、同じアジア勢として奮闘する日本の戦いには、アン・グニョンも関心を寄せていることだろう。