山形大学は9日、令和8年度一般選抜の志願状況を発表しました。全学部合計の募集人員1128名に対し、志願者数は3214名となり、全体の志願倍率は2.8倍となりました。

【写真を見る】山形大学 令和8年度一般入試の志願倍率発表 前期は2.3倍、後期6.9倍に 学部ごとの詳細な倍率・今後の日程も掲載

日程別の志願状況は次の通りです。募集人員の少ない後期日程で高い倍率となっています。

前期日程：募集989名に対し、志願者2258名（倍率 2.3倍）

後期日程：募集139名に対し、志願者956名（倍率 6.9倍）

合計：募集1128名に対し、志願者3214名（倍率 2.8倍）

■学部・学科別の注目ポイント

学部ごとの詳細な志願状況を見ると、後期日程を中心に一部のコースで非常に高い倍率となっています。

1. 人文社会科学部（特に後期が高倍率）

人文社会科学部は、前期日程でも2.7倍と堅調ですが、後期日程では11.0倍という高倍率を記録しました。特に「人間文化コース」の後期日程は16.9倍となり、全学部・全日程を通じて最も高い倍率となっています。

2. 医学部

医学科：前期日程のみの実施で、倍率は3.8倍でした。内訳として、一般枠は3.7倍、地域枠は4.3倍となっており、地域枠の競争率が高くなっています。

看護学科：前期は2.7倍ですが、後期日程では募集5名に対し72名が志願し、14.4倍の高倍率となっています。

3. 工学部・農学部など

工学部：学部全体では前期1.8倍と落ち着いていますが、フレックスコース（システム創成工学科）の後期日程は11.8倍と高くなっています。

農学部：食料生命環境学科の後期日程は4.3倍でした。

社会共創デジタル学環：前期2.2倍、後期6.3倍となっています。

■今後のスケジュール

試験および合格発表の日程は以下の通りです。合格発表は大学ホームページへの掲載のみで、掲示板による発表は行われません。

★【前期日程】

試験実施日：令和8年2月25日（水）※医学部医学科は2月26日（木）も実施

合格発表日：令和8年3月7日（土）11時

★【後期日程】

試験実施日：令和8年3月12日（木）※教育学部、医学部医学科は後期試験を実施しません。※人文社会科学部（グローバル・スタディーズコース）、理学部、農学部は個別テストを課しません。

合格発表日：令和8年3月20日（金・祝）16時

■画像（山形大学 志願者数・倍率 公表資料）