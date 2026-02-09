　9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比390円高の5万6450円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6363.94円に対しては86.06円高。出来高は4448枚となっている。

　TOPIX先物期近は3807ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.43ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56450　　　　　+390　　　　4448
日経225mini 　　　　　　 56460　　　　　+325　　　 60133
TOPIX先物 　　　　　　　　3807　　　　 +14.5　　　　4467
JPX日経400先物　　　　　 34350　　　　　+160　　　　 533
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　-1　　　　 228
東証REIT指数先物　　売買不成立

