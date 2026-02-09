日経225先物：9日19時＝390円高、5万6450円
9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比390円高の5万6450円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6363.94円に対しては86.06円高。出来高は4448枚となっている。
TOPIX先物期近は3807ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56450 +390 4448
日経225mini 56460 +325 60133
TOPIX先物 3807 +14.5 4467
JPX日経400先物 34350 +160 533
グロース指数先物 705 -1 228
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
