2月10日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・今週ようやく関東に雨予報
・11日の祝日　朝から本降り
・気温は日に日に上昇　週末17℃