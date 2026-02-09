俳優の井桁弘恵さんが自身のインスタグラムを更新。

ドレス姿の写真を公開しました。



【写真を見る】【 井桁弘恵 】 「ファンクラブイベント 無事に終了しました♡」 ドレス姿にファン反響 「美シルエット！」「めちゃめちゃ素敵」





井桁弘恵さんは「ファンクラブイベント 無事に終了しました♡」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、黒や白のドレスを身にまとい、笑顔を浮かべる、井桁弘恵さんの姿が見て取れます。







続けて「来てくださったファンクラブの皆様 ありがとうございました！！」と、呼びかけました。

そして「自慢の優しいファンの方々に とっても元気をもらいました 衣装も昼夜でガラッと雰囲気を変えて」と、綴っています。





この投稿にファンからは「いげちゃん、美シルエット！」・「いげちゃん♥めちゃめちゃ素敵」・「めっちゃ可愛すぎる」などの反響が寄せられています。







【 井桁弘恵さん プロフィール 】



生年月日：1997年2月3日

出身地：福岡県

サイズ：T170cm

趣味：旅行・歌うこと・卓球

特技：テニス・博多弁・美味しそうに食べること

資格：食生活アドバイザー三級・漢字検定二級・化粧品検定2級







【担当：芸能情報ステーション】