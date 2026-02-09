ラジオパーソナリティーなどで人気を集めたタレントの宮地佑紀生（みやち・ゆきお）さんが1月10日、骨髄異形成症候群のため死去した。77歳だった。名古屋市出身。所属するサンデーフォークプロモーションが9日、公式サイトで発表した。

事務所は「弊社所属タレント 宮地佑紀生が去る2026年1月10日 骨髄異形成症候群のため逝去いたしました」と報告。続けて「葬儀は近親者にて執り行いました。生前に賜りましたご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」とした。

宮地さんは、25歳でラジオパーソナリティーとしての活動を開始し、「ミッドナイト東海」「どんどん土曜大放送」といったラジオ番組を担当。1997年に始まったラジオ番組「宮地佑紀生の聞いてみや〜ち」では、“名古屋の午後の顔”として人気を集めた。

ラジオ番組の他にもテレビ番組、CMにも出演。朝のワイド番組「どですか！」から、ドラマ「中学生日記」「黄金鯱伝説グランスピアー」など俳優としても活躍した。「もっと食べてみや〜ち」のフレーズで知られる、ラーメンチェーン店・スガキヤのCMは名古屋を代表する歌になった。また、近年はYouTubeチャンネルを開設するなど、精力的に活動を行ってきた。

26日に「お別れの会」が開かれる予定。同事務所は「宮地佑紀生を応援してくださいました皆さまにおかれましては、短いお時間で恐縮ではございますが ご参列賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。名古屋市中区の「SPADE BOX」で午後1〜4時の予定。