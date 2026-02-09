演歌歌手の三山ひろしが９日、大阪市内で自身が座長を務める「三山ひろし特別公演 市川由紀乃特別出演 松竹新喜劇参加」（１３〜２８日、大阪・新歌舞伎座）の取材会に市川由紀乃とともに登場した。

今回は松竹新喜劇の名作「紺屋と高尾」と「幽霊東下り」の２作品を交互に上演。故藤山寛美さんの「十八番」を務める三山は「金看板を目の前にして、同じ事をやらせていただくことはすごくプレッシャーもあって」と重圧を吐露し、昼夜で２作品を交互に演じる難しさもある中、「新しいことにチャレンジしたい」と、覚悟を決めたという。

今回は三山は座長として座組を引っ張るだけではなく、物語内で使用される小道具を作ったり、公演後半のスペシャルショーも２パターンの演出を用意。その働きっぷりに市川も「みんながついていきたいと思う座長ですね」と太鼓判を押す。

また「紺屋と高尾」で市川が花魁（おいらん）役を務める。三山は「花魁姿がめちゃくちゃきれいなので、度肝を抜いていただこうと思います」と期待を込める。総重量２０キロを超える衣装を身につける予定の市川も「とにかく大きいです」と笑顔で語った。