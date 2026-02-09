細身ながらもバキバキ。2.5次元俳優の和田雅成が2月7日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、鍛え抜かれた腹筋を披露した。

文字通り、カフェがコンセプトの当番組は、ボートレース予想やミニゲームで楽しむ内容。特定コメント到達時はファンサービスを行うのが習わしで、中盤には1000コメントを超えた。ここでMCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「和田くんに、4カメさんだけにこっそり筋肉を見せて」とリクエストすると、和田は「こっそりってなに？」と困惑。「（カメラを）異性だと見立てて。『お前だけだぞ』って」との指示にも「どういうこと？」と首を傾げた一方、自ら席を立ってカメラの前に進んだ。

続けて、藤森が「お腹がすごいからね、やっぱり」と評すると、和田は前掛けを外しながら「見せちゃいけないところはないよな」と確認。そのままシャツをめくり、見事に割れた腹筋を露出した。これには共演者たちも「うおー！」「すごーい」「ひゅー！」などと大盛り上がり。和田は「なんやねん、これ！別でギャラくれよ！」と語気を強めたが、ファンも「すごい」「ばきなりさん！！」「腹筋やばい」「ひょあーーー！！！！」「きゃーーー」「ヤバっ！？」「ありがとうございます！」などと大喜びな様子だった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）