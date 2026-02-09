渡邊渚「全員に開示請求したい」攻撃的な批判を一蹴
【モデルプレス＝2026/02/09】渡邊渚が9日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。2025年で一番ムカついたことを明かした。
【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
今回は、株式会社L•コネクト代表の岩佐やすか氏、株式会社AX代表の⽯綿⽂太氏をゲストに迎え、トークを展開した。
今回「2025年で一番ムカついたこと」を問われた渡邊は、自身がPTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表していることに対し「『PTSDの人がこんな風に笑えるわけない』『やっぱりこいつ嘘つきだ』みたいな（ことを言われる）」と告白。こうした根拠のない批判に対し、渡邊は「言っとけば？って感じです。こっちは診断書もあるし」と一蹴した。
さらに、SNS等で攻撃的なコメントを書き込む層について「現実世界で何のコメントも言えない人間なんでしょうね」と推察。「そこでしか自分の主張ができないタイプってことですよね。その発言って、一般社会でしたら『めちゃくちゃやばいやつだ！』っていう発言が多いじゃないですか。言えるお友達もいないだろうなって」とネット上で強気になる匿名ユーザーの性質を指摘した。
また、過去のエッセイで「友達が3人」と綴ったことに対し、現在の交友関係を執拗にチェックする層にも言及。渡邊は「時間が経てば友達って増えていくじゃないですか」と冷静に前置きした上で、「エッセイに出てくる友達の数が多い」といった指摘が寄せられていることに触れ、「エッセイ読んでくれたんだ！」「登場人物数えたんだ！」と率直な感想を明かした。
最後には「そういうの1件1件全部駆逐してきます？あの人たち全員に開示請求したいです」と語り、毅然とした態度を貫いた。（modelpress編集部）
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
