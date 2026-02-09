第1子出産のTBS美人アナ「お料理がいちばんのリフレッシュ」両親に子ども預けて作ったアップルパイ披露「お店で売ってそう」「ご両親心強い」
【モデルプレス＝2026/02/09】TBSアナウンサーの近藤夏子が2月8日、自身のInstagramを更新。手作りのアップルパイを披露し、話題を呼んでいる。
近藤アナは「両親に（赤ちゃんの絵文字）預けて 久しぶりにアップルパイを焼けた」とコメントし、綺麗に焼けたアップルパイが並んだ写真を投稿。「お料理がいちばんのリフレッシュです」とつづった。
この投稿に、ファンからは「めちゃ美味しそう」「お店で売ってそう」「焼き色が美しい」「リフレッシュできて良かった」「食べてみたいなぁ」「お子さん預かっててくれるご両親心強い」などと反響が寄せられている。
近藤アナは2019年、同局に入社。2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表した。2025年11月、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（毎週月〜木ひる11時〜）にて妊娠を伝え、同月25日をもって産休入り。2026年1月24日、自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆近藤夏子アナ、手作りアップルパイ披露
◆近藤夏子アナの投稿に反響
