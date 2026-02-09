イモトアヤコ「40歳 人生ではじめてクッキー焼いてみました」お手製クッキー披露に反響「初めてとは思えない出来栄え」「食べてみたい」
【モデルプレス＝2026/02/09】お笑いタレントのイモトアヤコが2月8日、自身のInstagramを更新。人生で初めてクッキーを手作りしたと報告し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「かなり美味しく焼けました」初めて作ったクッキー披露
イモト「40歳 人生ではじめてクッキー焼いてみました」とコメントし、初めての手作りクッキーが白いお皿に盛られた写真を投稿。続けて、「手前味噌ですが かなり美味しく焼けました」とつづり、人生初の手作りクッキーが上手くいったと報告した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「仕上がり良い感じ」「初めてとは思えない出来栄え」「食べてみたい」「上品で素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
